Лос-Анджелес, США, 11 ноября, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Фильм «Композитор» казахстанско-китайского производства получил четыре награды в рамках премии Golden Screen Awards в Лос-Анджелесе, сообщили в пресс-службе киностудии «Казахфильм».

Цитата из к/ф «Композитор». реж. Сирзат Яхуп. 2019. Китай, Казахстан Музыка

Картина получила четыре премии: «Лучшая ко-продукция», «Лучшая женская роль» (Аружан Джазильбекова), «Лучшая мужская роль» (Ху Чжуань) и «Лучшая музыка».

Фильм рассказывает о жизни и творчестве китайского композитора Си Синхя, который в период Великой Отечественной войны жил в Алма-Ате в семье казахстанского музыканта Бахытжана Байкадамова.

Напомним, над съемками фильма «Композитор» работали киностудия «Казахфильм», китайские компании Shineworks Pictures и China film coproduction corporation.

Отметим, под ко-продукцией подразумевается фильмы, снятые совместно двумя и более кинокомпаниями.

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