Лос-Анджелес, США, , 11:44 — REGNUM Три казахстанских фильма принимают участие в кинофестивале Asian World Film Festival в Лос-Анджелесе, который проходит с 6 по 14 ноября 2019 года. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе АО «Казахфильм».

Отмечается, что все три картины были сняты на киностудии «Казахфильма». На кинофестивале покажут «Казахское ханство: Золотой трон» Рустема Абдрашова. «Шыракшы"/ «Хранитель» Ермека Турсунова, а также «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова.

В рамках кинофестиваля планируется показать фильмы более чем из 50 азиатских стран: от Турции до Японии и Индии. Одной из целей данного мероприятия является укрепление отношений между киностудиями Азии и США.

Напомним, картина «Казахское ханство: Золотой трон» режиссера Рустема Абдрашова выдвинута от Казахстана на премию «Оскар-2020». Фильм является киноверсией второго сезона сериала «Казахское ханство».

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