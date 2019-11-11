Симферополь, 11 ноября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. На сегодняшний день билеты на первые поезда, которые пройдут по новому железнодорожному мосту в Крым, приобрели уже более 12 тыс. пассажиров. Таковы данные дирекции по обслуживанию пассажиров федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» на утро 11 ноября.

Most.life Железнодорожный мост через Керченский пролив

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Уточняется, что по Крыму эта цифра превышает 2,3 тыс. билетов.

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Как сообщало ИА REGNUM, продажа билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым стартовала 8 ноября. По данным компании «Гранд Сервис Экспресс», которая станет оператором железнодорожных перевозок пассажиров на полуостров Крым и обратно, за первые сутки было продано более пяти тысяч билетов. Самым востребованным стал маршрут из Москвы в Симферополь, а самые активные покупатели билетов проживают в Москве и Московской области.