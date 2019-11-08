Москва, , 21:51 — REGNUM В первый день продаж по всей России реализовано 3,4 тысячи билетов в Крым на поезда, которые начнут следовать по мосту через Керченский пролив. Об этом сообщили в пресс-службе федерального госпредприятия «Крымская железная дорога».

Продажа билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь началась утром 8 ноября на сайтах РЖД и перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Билеты начали продавать за 60 дней до запуска первых рейсов. Первый состав из Санкт-Петербурга отправится в Крым 23 декабря, из Москвы — 24 декабря.