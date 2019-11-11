Ташкент, 11 ноября, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Туркестан играет все более важную роль на евразийском пространстве, заявил секретарь Совета безопасности Узбекистана Виктор Махмудов, зачитывая послание президента республики Шавката Мирзиёева на Азиатской конференции Валдайского клуба «Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка» в Самарканде.

Kremlin.ru Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Глава республики выразил надежду на то, что участники конференции смогут определить новые направления взаимодействия. Кроме того, Мирзиёев считает, что проведение заседания Валдайского клуба в Самарканде подтверждает стремление Москвы и Ташкента укрепить доверительный диалог.

Напомним, 10−11 ноября в Самарканде проходит десятая Азиатская конференция Валдайского клуба. 10 ноября в рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между клубом «Валдай» и институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

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