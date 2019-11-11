Москва, 11 ноября, 2019, 08:57 — ИА Регнум. На юге Москвы в районе Бирюлево Западном началось строительство трёх домов по реновации, сообщили в Стройкомплексе.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Стройка. Москва

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В новостройках будет 312 квартир: 80 однокомнатных, 208 двухкомнатных и 24 трехкомнатных. На первых этажах разместятся социальные, коммерческие и культурные объекты.

В районе Бирюлево Западное новые квартиры получат жители 15 старых пятиэтажек. Новые жилые дома по реновации планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации жилищного фонда. планируется расселить более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.

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