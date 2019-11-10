Ла-Пас, 11 ноября, 2019, 00:32 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес согласился на требование оппозиции и армии о проведении новых выборов и объявил о своей отставке. 10 ноября соответствующее заявление появилось на официальных аккаунтах Моралеса в соцсетях.

(сс) Fernanda LeMarie. Cancillería del Ecuador Эво Моралес

В обращении к согражданам Моралес выразил надежду, что «народ свободно, демократично и мирно, путём голосования, изберёт свою новую власть».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 10 ноября, с требованием отставки к Моралесу обратился главнокомандующий армии Боливии Уильямс Калиман.

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