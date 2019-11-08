Ла-Пас, , 21:11 — REGNUM Лидер оппозиции Боливии Карлос Меса обратился к Конгрессу с требованием новых выборов, 8 ноября передает агентство Reuters.

Меса призвал конгрессменов принять законопроект о проведении новых выборов до истечения срока полномочий действующего президента Эво Моралеса 22 января 2020 года.

Моралес выиграл прошедшие в октябре президентские выборы в первом туре, что вызвало массовые протесты оппозиции в Боливии.

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