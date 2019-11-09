Москва, 9 ноября, 2019, 19:20 — ИА Регнум. На проходящем в эти дни в Москве международном форуме Artificial Intelligence (AI) Journey президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф объявил о создании альянса в сфере искусственного интеллекта, объединяющего ключевых российских игроков этой сферы — Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru Group, «Газпром-нефть», МТС и Российский фонд прямых инвестиций. Об этом сообщает издание «Газета.ру».

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

Министерство экономического развития России будет курировать развитие проекта со стороны государства, а вице-премьер правительства Максим Акимов станет партнёром консорциума. По словам главы Сбербанка, в настоящее время не осталось ни одной сферы деятельности, в которую бы искусственный интеллект не привнёс совершено новые возможности. При этом Россия пока отстаёт в этой области, так, лишь 4% компаний в России задействуют облачные решения в своей деятельности. Компания, которая не живет в «облаке», живет в прошлом, считает глава Сбербанка.

«Наше «безоблачное детство» закончилось… Все наши решения сегодня переведены в облака», — отметил Греф.

Напомним, что на форуме AI Journey, который проходит с 8 по 9 ноября в Москве, обсуждают реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденную президентом России Владимиром Путиным. Стратегия предусматривает рост рынка технологий искусственного интеллекта в 4,5 раза к 2024 году.