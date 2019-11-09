Санкт-Петербург, 9 ноября, 2019, 16:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербургском государственном университете приходят в себя от страшной новости о жестоком убийстве выпускницы исторического факультета, которое, предположительно, совершил доцент истфака, известный историк Олег Соколов.

Rvio.histrf.ru Олег Соколов (фото пресс-службы РВИО)

«В университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — заявили в пресс-службе СПбГУ петербургским СМИ.

Напомним, утром 9 ноября 2019 года напротив одного из домов по набережной реки Мойка из воды был извлечён мужчина 1956 года рождения, в рюкзаке которого были обнаружены две отчленённые женские руки, а также травматический пистолет.

Личность мужчины установлена — это один из основателей реконструкторского движения, специалист по эпохе Наполеона, кавалер французского ордена Почетного легиона Олег Соколов. Под охраной он был отправлен в больницу с диагнозом «переохлаждение».

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Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

"В настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Сотрудниками СКР и МВД выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего.

По данным СМИ, жертвой преступления стала 24-летняя выпускница СПбГУ, с которой предполагаемый убийца вместе работал над научным трудом о личности Наполеона. Их связывали не только профессиональные, но и личные отношения. Девушка родом из Краснодарского края.