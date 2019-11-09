Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM В квартире доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова найдено обезглавленное женское тело, а сам Соколов, который считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России, обнаружен в реке Мойке наподалеку от своего дома. В рюкзаке рядом с ним в воде полицейские нашли рюкзак, в котором нашли две отрезанные по локоть женские руки. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает портал 47news.

Известно, что сегодня около 13:00 по московскому времени следователь Следственного комитета Петербурга и оперативники уголовного розыска Главного управления МВД по городу зашли с обыском в квартиру дома на набережной Мойки, 82. В этой квартире живет 63-летни профессор Санкт-Петербургского государственного Университета Олег Соколов, награжденный в свое время орденом Почетного легиона.

Обыск прошел в рамках уголовного дела, возбужденного сегодня по статье «убийство».

Придя в квартиру силовики увидели страшную картину. В квартире находилось обезглавленное женское тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Личность погибшей устанавливается. По предварительным данным, это была родственница Соколова.

Самого Соколова около пяти утра втащили из реки Мойки неподалеку от его дома. Рядом с Соколовым в воде был найден рюкзак, в котором нашли две отрезанные женские руки.

Соколов был сильно пьян. Он получил сильное переохлаждение и был госпиталилизрован в Мариинскую больницу.