Москва, 9 ноября, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Более пяти тысяч билетов на поезда в Крым и обратно было куплено пассажирами в России. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс», которая станет оператором железнодорожных перевозок пассажиров на полуостров Крым и обратно.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По данным компании, за первые сутки продаж пассажиры приобрели пять тысяч билетов в Крым и обратно. Из них не менее 6% билетов было приобретено для детей. Самым востребованным стал маршрут из Москвы в Симферополь.

Основная часть билетов была куплена в железнодорожных кассах. Самые активные покупатели билетов проживают в Москве и Московской области.

Поезда пойдут по мосту, соединяющему полуостров Крым с материковой частью России. Первый поезд с вагонами купе и плацкарт отправится в Симферополь из Санкт-Петербурга 23 декабря, а первый поезд с вагонами купе и СВ отправится из Москвы в Симферополь 24 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало о появлении в сети интернет первых фотографий интерьеров пассажирских вагонов поезда «Таврия», который будет курсировать из Крыма в другие регионы России и обратно.