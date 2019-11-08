Москва, , 23:13 — REGNUM В сети интернет появились первые фотографии интерьера железнодорожных пассажирских вагонов поезда «Таврия», который будет курсировать между Крымом и другими российскими регионами. Фотографии были опубликованы сегодня, 8 ноября, на сайте компании «Гран Сервис Экспресс», которая и станет оператором пассажирских перевозок на полуостров.

Интерьер пассажирского вагона СВ поезда «Таврия» Grandtrain.ru

По маршруту Санкт-Петербург — Севастополь будут курсировать купейные и плацкартные вагоны, а вот из Москвы в Крым отправят двухэтажные вагоны купе и СВ.

Все составы оборудованы кондиционерами и биотуалетами. В купейных вагонах предусмотрено индивидуальное освещение и специально оборудованные места для лиц с ограниченными возможностями. В спальных вагонах есть душ и телевизор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня начались продажи билетов в Крым. Поезда пойдут по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с Краснодарским краем. Железнодорожная часть моста будет закончена в скором времени.

Предполагается, что первый поезд в Крым отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря, 24 декабря поезд будет в Москве и далее поедет на полуостров.