Донецк, 9 ноября, 2019, 10:35 — ИА Регнум. За 8 ноября украинские боевики одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. Об этом 9 ноября сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В сообщении говорится, что обстрелы проводились по населенным пунктам Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Крутая Балка, Васильевка, Минеральное, Спартак, Лозовое, Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Коминтерново, Ленинское.

При обстрелах ВСУ применили, в частности, минометы калибром 120 мм, минометы калибром 82 мм, РПГ/СПГ, стрелковое оружие.

Всего боевики применили по территории ДНР 22 единицы боеприпасов. В ведомстве отметили, что в учет выпущенных при обстрелах боеприпасов при составлении сводки, не входят единицы калибром до 12,7 мм.

В представительстве также сообщили об отсутствии информации о жертвах среди местного населения и разрушениях.

ИА REGNUM напоминает, за 7 ноября ВСУ 21 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 264 единицы боеприпасов. Во время обстрелов были повреждены два жилых дома и газовая труба.

ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 21 раз