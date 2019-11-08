Донецк, , 11:14 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 21 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом говорится в сводке представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня за период с 3:00 7 ноября по 3:00 8 ноября.

Сообщается, что были зафиксированы обстрелы из 120-милимитровых и 82-милимитровых минометов, БМП и БТР, гранатометов, а также из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Всего, по данным представительства ДНР, по территории республики было выпущено 264 единицы боеприпасов. Сообщается, что в Донецке были повреждены два жилых дома и газовая труба. Сведений о жертвах не поступало.

В сообщении отмечается, что за предыдущие сутки по территории ДНР было выпущено 283 единицы боеприпасов.

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