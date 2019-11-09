Вашингтон, 9 ноября, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Жители Гренландии опасаются, что США не ограничатся только лишь открытием своего консульства на территории острова, заявили журналисты Мортен Зондергард Ларсен и Робби Греймер в статье для издания The Foreign Policy.

Oliver Schauf Гренландия

«Даже в Гренландии некоторые сторонники независимости смотрят на открытие консульства США с осторожностью, учитывая планы Трампа в отношении Гренландии. «Что меня больше всего беспокоит, так это, вероятно, сам Трамп» , — заявила жительница гренландского города Сисимиут Нуно Моцфельдт-Сковгаард. Она чувствует, что после попыток Трампа купить землю, на кону стоит больше, чем просто консульство», — говорится в статье.

По словам журналистов, несмотря на заявления официальных лиц Гренландии и Дании о том, что жителям Гренландии нечего опасаться, в Гренландии всё же опасаются того, что в конечном итоге жителям острова придётся делать выбор между США и Данией.

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Напомним, в прошлый раз Соединённые Штаты открыли консульство в Гренландии в ответ на вторжение нацистской Германии и оккупацию Дании. Американское консульство в Гренландии функционировало с 1940 по 1953 год.

В Гренландии есть собственное правительство, которое контролирует внутреннюю политику, в том числе в сфере здравоохранения и использования природных ресурсов, при этом Копенгаген оставил за собой право решать вопросы внешней политики и политики в сфере безопасности. Однако в Дании есть те, кто опасается того, что консульство США в Гренландии может изменить существующий порядок вещей.

Ранее Трамп предположил, что США могли бы купить Гренландию, которая является автономной административной единицей Дании. Данное заявление вызвало недовольство в Дании и Гренландии.