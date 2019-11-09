Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Расшифровка показаний ведущего эксперта по Украине совета национальной безопасности США Александра Виндмана и бывшего советника президента США Дональда Трампа по России Фионы Хилл опубликована конгрессменами от Демократической партии США, 8 ноября сообщает комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Эксперты были допрошены в рамках начатой процедуры импичмента президента США Дональда Трампа после его скандального разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Александр Виндман был допрошен из-за того, что слышал детали телефонного звонка между президентами. Он рассказал, что Трамп потребовал от Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена.

Другой участник показаний — Фиона Хилл, которая ушла со своего поста еще летом и которая является специалистом по Украине, заявила, что была обеспокоена попытками американских властей надавить на руководство Украины для инициирования расследования. По словам Хилл, другие чиновники Белого дома также высказывали свою озабоченность действиями начальства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября представители Демократической партии США опубликовали показания американского посла в Евросоюзе Гордона Сондленда по делу об импичменте Дональда Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: Демократы опубликовали показания посла США в ЕС по импичменту