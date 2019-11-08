Москва, 8 ноября, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

finamfm Гасан Гусейнов

По словам Гусейнова, он давал комментарии о русском языке как частное лицо, а затем добавил:

«Перед кем мне извиняться, если люди не умеют читать, если они не понимают, в чём суть?»

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Напомним, скандал вокруг высказывания Гусейнова продолжается не первый день. После его заявления о русском языке в соцсети, где фигурировали слова «убогий» и «клоачный», ВШЭ потребовала, чтобы он извинился.