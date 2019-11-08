Москва, 8 ноября, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Самый мощный в России суперкомпьютер Christofari представили Сбербанк и его дочерняя компания SberCloud. Презентация состоялась 8 ноября на международной конференции AI Journey в Москве.

Информационные технологии

Доступ к ресурсам суперкомпьютера будет происходить через «облако». Christofari позволит бизнесу использовать технологии искусственного интеллекта. Свое название суперкомпьютер получил в честь первого клиента сберегательной кассы в России Николая Кристофари.

Работать с суперкомпьютером с 12 декабря 2019 года смогут пользователи облачного сервиса AI Cloud.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре американская компания Google объявила о создании первого в мире компьютера на основе квантовых технологий.

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