Маунтин-Вью, США, , 12:09 — REGNUM Американская компания Google сообщила о создании её разработчиками первого в мире компьютера на основе квантовых технологий. Об этом 24 октября сообщается в статье в журнале Nature.

По данным источника, ученые из Калифорнийского университета под руководством Джона Мартиниса создали новое устройство на основе квантовых технологий, которое уже выполнило ряд расчетов, находящихся за пределами практических возможностей «обыкновенных» компьютеров.

Также указывается, что изобретенный Google 54-кубитный процессор Sycamore смог за 200 секунд решить задачу, которая должна занять у современных суперкомпьютеров не менее 10 тысяч лет расчетов.

При этом в корпорации IBM — главном конкуренте Google, по данным портала Verge, заявили, что задача, решение которой должно было продемонстрировать тотальное превосходство процессора Sycamore, могла быть решена с помощью классических технологий за 2,5 дня.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 6 октября в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» запустили вычислительное устройство на двух кубитах, ставшее первым в России прототипом квантового компьютера.