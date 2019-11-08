Симферополь, 8 ноября, 2019, 09:32 — ИА Регнум. В России начали продавать билеты на поезда в Крым, их уже можно приобрести в электронном виде на официальном сайте компании-оператора и на портале РЖД. Об этом ИА REGNUM 8 ноября сообщили в пресс-службе оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Южное побережье Крыма

«На данный момент в режиме онлайн доступно 22 места в вагоне-купе со стоимостью билетов от 4,1 тысячи рублей, 310 мест в плацкартных вагонах по цене от 3,6 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что железнодорожное путешествие из Санкт-Петербурга в Севастополь на поезде в плацкартном вагоне будет стоить от 3,5 тыс. рублей, в купейном вагоне — от 3,9 тыс. рублей. Стоимость проезда в купейном вагоне поезда Москва — Симферополь составит 2966 рублей.

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