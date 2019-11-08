Хабаровск, 8 ноября, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО политолог Даниил Ермилов, комментируя предложение Минстроя РФ содержать ветхое жильё за счёт проживающих в нём людей, или обязать финансировать этот процесс регионы, затруднился дать точное определение инициативе федерального ведомства. Эксперт предположил, что это либо глупость, либо предательство. Он также напомнил, что в ветхое жильё — наследие советского периода, а Российская Федерация является правопреемницей СССР и обязана исполнять все обязательства исчезнувшего Союза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Schekinov Alexey Victorovich Ветхое жильё

Читайте также: Не справедливо перекладывать ремонт ветхого жилья на бедных людей: мнение

«Эта инициатива — то ли глупость, то ли предательство. Затрудняюсь дать точную оценку. Чиновникам пенсионной реформы показалось мало? Если эта инициатива пройдёт, реакция миллионов бедняков, проживающих в бараках, будет почти аналогичной той, которая была на повышение пенсионного возраста. В таких домах, построенных ещё в советское время, живут очень бедные люди. Государство решило окончательно сбросить с себя все социальные обязательства? Не меньше скепсиса вызывает идея повесить обязанность по содержанию такого жилфонда на регионы. В Минстрое РФ что-нибудь слышали о закредитованности регионов, о дефицитных бюджетах? Это невозможно, за редким исключением. Эти деньги нужно будет снять с других статей — с медицины. Образования, дорожного строительства и так далее. Стоит признать, что госпрограмма по ликвидации аварийного жилья в России провалена полностью. Сколько лет об этом говорится, но миллионы россиян как жили в бараках, так и продолжают жить. Теперь им предлагают поддерживать эту рухлядь в жизнеспособном состоянии за свой счёт. Я давно перестал удивляться инициативам, с которыми порой выступают наши чиновники, но Минстрой смог даже меня удивить. Инициатива антинародна. Единственное, к чему она может привести, это к тому, что ветхие бараки будут гореть, рушиться, а люди будут оказываться на улице, да ещё и с огромными долгами — ведь они не смогут платить за поддержание бараков в рабочем состоянии. К чему это приведёт, догадаться не трудно. Только к ещё более стремительному ухудшению положения людей и росту социальной напряженности в регионах, особенно на Дальнем Востоке, где доля ветхого, а также аварийного жилья, как известно, самая большая в России», — считает Даниил Ермилов.

Эксперт убежден, что государство должно намного больше внимания уделять строительству социального жилья, в противном случае через несколько лет в России образуется колоссальная армия бездомных людей — ветхий фонд в любой момент может стать аварийным и начать рушиться целыми кварталами. Переселять людей будет некуда.

Как сообщало ИА REGNUM, жители посёлка Токи, что в конечной точке БАМа, в Ванинском районе Хабаровского края, более 40 лет проживают во «временных» бараках, которые им построили после страшного пожара в 1976 году. Власти региона и Ванинского района много лет не признавали дома аварийными, в связи с отсутствием средств. Изъеденные плесенью бараки числились ветхими. Год назад базирующийся рядом с посёлком Токи угольный порт компании СУЭК — АО «Дальтрансуголь» — оплатил экспертизы, позволяющие признать дома аварийными, что позволило включить их в программу переселения. Но один дом не дождался и в июле 2019 года, ночью, сгорел. Несколько десятков семей остались без крова. Краевые власти выделили 38 млн рублей району для приобретения «маневренного фонда», в который поселили погорельцев. Там они и будут ждать, когда в посёлке Токи построят новый дом.

Минстрой РФ предложил содержать ветхие дома в России за счёт проживающих в них граждан или передать эту обязанность регионам.