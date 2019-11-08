Владивосток, , 04:30 — REGNUM Предложение правительства переложить бремя заботы о ветхом жилье на самих жильцов, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM раскритиковал депутат Заксобрания Приморья Владимир Хмелёв.

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Депутат уверен, что ничего нового и оригинального в правительстве не могут предложить, если речь заходит о ситуациях, где надо чётко разграничить ответственность между гражданами и государством — в любом случае страдать будут граждане.

«Как правило, в таких домах, где износ составляет более 70%, живут вовсе не обеспеченные люди, и им предлагается самим позаботиться о своём жилье. Справедливо ли это? Нет. При профицитном федеральном бюджете, в России практически нет государственного заказа на строительство жилья, отрасль в застое, а выдачу нового жилья взамен старого может себе позволить только Москва. Честно говоря, я не удивлён этому предложению правительства. Не на граждан нужно сваливать капитальный ремонт, а государству брать на себя социальные обязательства и исполнять их», — считает депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой России выступил с инициативой переложить заботу о жилье, износ которого превышает 70%, но оно ещё не признано аварийным, на плечи живущих в нём граждан.