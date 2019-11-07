Рим, 8 ноября, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано сейсмологами в провинции Аквила в Центральной части Италии. Об этом 7 ноября сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Италии

Подземные толчки были зафиксированы специалистами в 18:35 (20:35 мск). Очаг подземной стихии находился на глубине 14 км. Эпицентр землетрясения был расположен в пяти километрах от города Балсорано, в котором проживают около 3700 человек.

Подземные толчки ощутили жители городов Авеццано, Кьети и Риети, а также в столице Италии городе Риме, особенно в его северной части. Многие жители покинули свои дома и опасаются туда возвращаться.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясений не поступало. Сотрудники Национальной службы Гражданской обороны начали проверку в районах, затронутых подземной стихией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о серии землетрясений, которые произошли на севере Бурятии. Эпицентр подземных толчков находился далеко от населённых пунктов, поэтому жители региона практически не ощутили колебаний земной поверхности.