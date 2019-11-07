Северобайкальск, Бурятия, , 14:10 — REGNUM В северных районах Бурятии 7 ноября зарегистрировали серию землетрясений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, последнее произошло в 16:28 по местному времени в Северо-Байкальском районе.

Магнитуда сейсмособытия в эпицентре составила 3,7. Однако он находился далеко от населённых пунктов, в 129 км северо-восточнее от села Улюнхан, поэтому местные жители его практически не заметили.

«Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось», — отметили в МЧС.

По данным Байкальского филиала геофизической службы РАН, сегодня утром в течении одной минуты произошло два землетрясения. Эпицентр находился уже в десяти км от Улюнхана. Энергетический класс толчков составил 11,9 и 10,4.

Напомним, территория вокруг Байкала относится к числу сейсмоактивных, и землетрясения здесь нередки. Как сообщало ИА REGNUM, очередной толчок в акватории Байкала магнитудой 3,7 был зарегистрирован 10 октября. При этом тряску почувствовали в Улан-Удэ, расположенной в сотне км от эпицентра.

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