Москва, 7 ноября, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Более трети жителей России (36%) положительно оценивают работу полиции в их регионе, 47% — средне. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

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Говоря об образе полицейского, граждане заявили, что страж порядка должен обладать такими качествами, как опрятность (77%), сила и крепкость (56%).

Также в сознании населения страны полицейский должен быть вежливым (55%), готовым прийти на помощь в любую минуту (55%), храбрым (54%) и работящим (54%).

В опросе 1 ноября 2019 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, более половины жителей России (54%) доверяют сотрудникам полиции своего региона (в 2018 году — 57%).

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