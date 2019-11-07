Вашингтон, 7 ноября, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Персональные данные пользователей использовались компанией Facebook для давления на конкурентов или для помощи партнерам, 7 ноября сообщает телеканал NBC.

Подмоченный Facebook

Сотрудники социальной сети воспользовались информацией из семи тысяч страниц в Facebook. Из них около четырех тысяч — внутренняя переписка и документы с 2011 по 2015 годы. Данные из примерно 1200 страниц относились к «строго конфиденциальным».

Напомним, 6 ноября два бывших сотрудника социальной сети Twitter были обвинены в передаче пользовательской информацией властям Саудовской Аравии.