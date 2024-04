Москва, 6 ноября, 2019, 23:25 — ИА Регнум. О непрозрачности части налоговой составляющей рейтинга Doing Business заявили Всемирному банку Минфин РФ и Федеральная налоговая служба, пишет газета «Коммерсантъ».

Minsvyaz.ru Всемирный банк

По мнению российской стороны, применяемая Всемирным банком методика не позволяет объективно оценить реальность. Её, по мнению Москвы, бессмысленно применять в России.

Напомним, Всемирный банк составляет рейтинг Doing Business (рейтинг лёгкости ведения бизнеса) на основе годовых данных. Индекс лёгкости ведения бизнеса (Ease of Doing Business Index) позволяет оценить качество и простоту регулирования бизнеса в стране, а также качество защиты в ней прав собственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин в майских указах 2012 г. поставил задачу, чтобы РФ к 2018 г. вошла в первую 20-ку рейтинга Doing Business.

