Москва, , 05:28 — REGNUM Россия заняла 28-е место в рейтинге лёгкости ведения бизнеса Doing Business-2020, составляемом Всемирным банком, поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом. Доклад обнародовала 24 октября пресс-служба ВБ.

Годом ранее Россия занимала в списке 31-е место, а в этом году обошла в рейтинге Руанду и Испанию.

Отмечается, что эксперты Всемирного банка приняли во внимание ряд реформ, проведённых в России. В частности, на улучшение позиции страны повлияло усиление защиты миноритарных инвесторов и упрощение налоговых условий за счёт сокращения сроков возврата НДС. Специалисты также отметили ускоренное подключение предприятий к системе электроснабжения и дальнейшее совершенствование программного обеспечения предприятий 1C.

Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Новая Зеландия, второе место сохранилось за Сингапуром. На третью строчку поднялся Гонконг, потеснив в списке Данию. По-прежнему замыкает первую пятёрку Южная Корея.

Напомним, президент России Владимир Путин ещё в майских указах 2012 года поставил задачу достижения страной первой 20-ки рейтинга Doing Business к 2018 году. Пока этой цели достичь не удалось, вместе с тем на момент подписания указов Россия находилась на 120-й строчке в данном списке.

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