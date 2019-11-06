Санкт-Петербург, 6 ноября, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Советник губернатора Санкт-Петербурга Юлия Киселева с 5 ноября работает заместителем руководителя администрации губернатора Северной столицы. Об этом кадровом назначении сообщила 6 ноября пресс-служба Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Юлия Киселева до середины февраля 2019 года возглавляла Василеостровский район Петербурга. Она была уволена 15 февраля, вместе с главами двух других районов, по итогам рабочего совещания Александра Беглова с главами администраций всех 18 районов Санкт-Петербурга.

На том совещании тогда еще врио губернатора Беглов раскритиковал неудовлетворительную уборку города от снега и наледи, заявил, что сотрудники районных администраций утратили обратную связь с жителями, а также депремировал глав районов, председателей профильных комитетов правительства города и членов правительства Санкт-Петербурга.

«По итогам совещания Александр Беглов принял отставку главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой, главы администрации Красносельского района Виталия Черкашина и главы администрации Центрального района Андрея Хлуткова», — сообщали тогда в Смольном.

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Добавим, что все уволенные в период снежного коллапса главы районов вновь работают во властных структурах. В настоящее время Виталий Черкашин — заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а Андрей Хлутков — заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. Уволенный 4 февраля бывший глава Фрунзенского района Валерий Сапожников — ныне заместитель председателя Жилищного комитета.