Москва, 6 ноября, 2019, 08:13 — ИА Регнум. Торги по нефти сорта Brent 5 ноября завершились ростом на 1,35%, до $62,91. На американской сессии цена повышалась до $63,17. Бычий настрой сохраняется три дня на фоне ожиданий заключения сделки между США и Китаем и положительной статистики в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть и фондовые индексы ростом отреагировали на сильные данные по деловой активности в сфере услуг США. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в октябре увеличился до 54,7 пункта с 52,6 пункта (прогноз был 53,8).

Запасы сырой нефти в США выросли за неделю значительнее прогнозных оценок. Об этом свидетельствуют данные отчета Американского института нефти (API). За неделю, до 1 ноября запасы сырой нефти увеличились на 4,26 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 4,17 млн баррелей; запасы дистиллятов — на 1,65 млн баррелей.

Отчет минэнерго США выйдет 6 ноября в 17:30 мск. Ожидается, что запасы нефти увеличатся на 2 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов сократится на 2,0 млн и 1,25 млн соответственно.

Сегодня, 6 ноября, с утра нефть сорта Brent торгуется к минусу на 0,57%. Нефтяной рынок перешел в коррекционную фазу после трехдневного роста. Ожидается снижение до $60,90.

Если сегодня цена закроется выше $60,90, то 7 ноября можно рассмотреть обновление максимума на $63,17 от 5 октября. Покупатели выбрали для себя новой целью уровень $64,50.

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