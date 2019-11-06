Омск, 6 ноября, 2019, 06:50 — ИА Регнум. В рамках XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске 7 ноября откроют центральный спортивный комплекс Хоккейной академии «Авангард». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Omskportal.ru Центральный спортивный комплекс Хоккейной академии «Авангард»

Открытие спорткомплекса входит в культурную программу масштабного форума. В честь этого события состоится товарищеский матч между детскими командами (2009 год рождения). На льду сразятся воспитанники хоккейных клубов «Авангард» (Россия) и «Барыс» (Казахстан).

Напомним, центральный спортивный комплекс Хоккейной академии «Авангард» ввели в эксплуатацию во втором полугодии 2019 года. Он состоит из Ледового дворца вместимостью 1200 зрителей и общежития.

Новую ледовую «Арену Омск» в столице региона планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдёт в Омске 6−7 ноября 2019 года.

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