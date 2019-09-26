Омск, , 11:32 — REGNUM Из бюджета Омской области на строительство новой ледовой «Арены-Омск» направят 750 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 сентября в правительстве Омской области.

В 2023 году новая ледовая арена примет Молодёжный чемпионат мира по хоккею. Её строительство необходимо завершить в следующие три года. Также за это время необходимо возвести гостиничную инфраструктуру.

План действий по восстановлению домашней площадки «Авангарда» утвердили областное правительство и компания «Газпром нефть». Строительство нового ледового дворца планируют начать весной 2020 года.

По словам омского губернатора Александра Буркова, федеральное финансирование и частные инвестиции составят 10 млрд рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в старом здании «Арены-Омск» обнаружили строительные дефекты. Из-за этого омский «Авангард» был вынужден временно переехать в Балашиху. Центральную часть «Арены-Омск» снесли в сентябре 2019 года.

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