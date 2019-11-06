Хабаровск, 6 ноября, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Автодорога Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре закрыта для движения в связи с непогодой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снежный плен

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По информации ГУ МЧС по Хабаровскому краю, движение пассажирского транспорта по трассе ограничено, движение междугородних пассажирских автобусов запрещено. Из-за снегопада на дороге образовался гололед.

Как сообщало ИА REGNUM, аномально теплая осень в Хабаровском крае закончилась. Циклон принес в регион снегопады и минусовые температуры.