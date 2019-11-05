Хабаровск, , 07:22 — REGNUM Затянувшаяся теплая осень в Хабаровском крае подходит к концу. Надвигающийся циклон несет минусовые температуры и снегопад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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5 и 6 ноября в некоторых районах края ожидаются осадки, мокрый снег, температура упадет до — 8 днем и до — 13 ночью. После 7 ноября в регион придут уже устойчивые зимние холода, с температурой до 7 градусов мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики отмечали аномальное тепло в Хабаровском крае — в конце октября в южных районах зацвели цветы, распустились почки на деревьях, а перелетные птицы не спешили улетать на юг.