Красноярск, 25 ноября, 2019, 08:56 — ИА Регнум. В Красноярске произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД, два маршрутных автобуса столкнулись сегодня, 25 ноября, на улице Крупской.

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По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель автомобиля «Лада Гранта», который не предоставил преимущество в движении маршрутному автобуса ПАЗ, двигавшемуся по маршруту №38. Чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом ЛИАЗ маршрута №43.

«В результате ДТП травмы получили шесть пассажиров 38-го маршрута», — уточнили в полиции.

В настоящее время на месте аварии работают инспекторы ДПС. Они выясняют все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Красноярском крае в ДТП попал автобус золотодобывающей компании «Полюс Красноярск», в котором ехали вахтовики. Водитель автобуса МАН не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение моста через речку Тюмениха, съехал в кювет и опрокинулся. В результате пострадали семь человек.