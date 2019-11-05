Киев, 5 ноября, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Инициативу Москвы обнулить взаимные претензии «Нафтогаза» и Газпрома раскритиковал 5 ноября глава украинской нефтяной компании Андрей Коболев в Facebook.

Campbeca Андрей Коболев

Предлагая смотреть на проблему претензий к Газпрому «с точки зрения сухих цифр и фактов», глава «Нафтогаза» заявил, что Москва предлагает Киеву «обнулить почти три миллиарда долларов (по Стокгольмскому решению)» и отказаться от иска ещё на 12 млрд», а также отказаться от штрафа около семи миллиардов долларов.

Кобелев «Итого — 22 миллиарда долларов — «понять и простить». Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит «обнуление» взаимных претензий?»

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в администрации президента РФ заявили, что Москва продолжает предлагать Киеву обнулить взаимные претензии, которые возникли по российскому газу.

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