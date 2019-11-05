«Нафтогаз» недоволен идеей РФ обнулить взаимные претензии
Киев, 5 ноября, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Инициативу Москвы обнулить взаимные претензии «Нафтогаза» и Газпрома раскритиковал 5 ноября глава украинской нефтяной компании Андрей Коболев в Facebook.
Предлагая смотреть на проблему претензий к Газпрому «с точки зрения сухих цифр и фактов», глава «Нафтогаза» заявил, что Москва предлагает Киеву «обнулить почти три миллиарда долларов (по Стокгольмскому решению)» и отказаться от иска ещё на 12 млрд», а также отказаться от штрафа около семи миллиардов долларов.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в администрации президента РФ заявили, что Москва продолжает предлагать Киеву обнулить взаимные претензии, которые возникли по российскому газу.
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