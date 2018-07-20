«Нафтогаз» планирует получить с «Газпрома» $12 млрд по новым искам

Киев, , 14:05 — REGNUM Для внесудебного урегулирования по недавно поданным в Стокгольмский арбитраж жалобам российский «Газпром» должен уплатить «Нафтогазу» порядка $12 млрд. Об этом заявил коммерческий директор украинской газовой компании Юрий Витренко.

«Сумма компенсации, которую мы требуем от «Газпрома» по новым арбитражным процессам, уже превышает $12 млрд», — написал он в Facebook.

Также коммерческий директор «Нафтогаза» добавил, что «Газпром» может «во внесудебном порядке» уплатить украинской стороне эту компенсацию.

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Напомним, в конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал концерн «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Российская компания заявила о несправедливости данного решения и полностью приостановила все действующие контракты на поставку и транзит газа через украинскую территорию.

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