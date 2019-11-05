Киев, , 13:13 — REGNUM Одно из условий снижения исковых требований «Нафтогаза» к Газпрому, связанных с пересмотром ставки транзита на российский газ, это сохранение транзита газа. Об этом заявил глава украинской компании Юрий Витренко.

«Если транзит будет продолжен и доходы от транзита останутся примерно на текущем уровне, то тогда сумма иска снизится примерно до уровня меньше $2 млрд», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее украинские СМИ сообщили о новом иске украинской нефтегазовой компании к Газпрому. В этот раз представители «Нафтогаза» решили, что Газпром задолжал им за транзит газа 12 миллиардов долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Нафтогазу» и Газпрому следует обнулить взаимные претензии. Российский лидер напомнил, что Газпром ничего не транзитирует, а транзитирует «Нафтогаз». Остальные претензии также выглядят абсурдно.

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