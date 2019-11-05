Москва, 5 ноября, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Процветанию Гайаны будет способствовать нахождение нефтяных запасов корпорацией Exxon Mobil. Для маленьких экономик нефть, газ, золото могут стать настоящим подарком, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя сообщение о стране с самым быстрым ростом экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Золотой запас

«Вопрос, конечно, — сколько получит Exxon и сколько получит правительство страны. Обычно глобальные компании не очень любят делиться с местными игроками. Даже персонал завозят свой собственный.

Достаточно посмотреть на африканские страны или принятые в 90-е годы российские соглашения о разделе продукции (СРП).

Коррумпировать местные правительства не является для них чем-то криминальным. До 90-х годов была даже соответствующая строчка в финансовой отчетности», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экономический рост небольшой южноамериканской страны Гайаны может в 2020 году вырасти до 86%. Об этом со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ) пишет Bloomberg.

Читайте также: МВФ назвал страну, где темпы роста экономики могут увеличиться в 20 раз