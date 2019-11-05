Москва, 5 ноября, 2019, 10:26 — ИА Регнум. В России уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны юридических лиц составляет 65−70%, а со стороны населения — от 20 до 35%. Об этом 5 ноября сообщает РБК со ссылкой на данные генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

По его словам, в отношении физических лиц наблюдается улучшение ситуации, тогда как в отношении юридических лиц ничего не меняется.

«И это нас серьезно настораживает. За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась», — сказал он.

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Буцаев отметил, что для решения сложившейся ситуации ужесточить ответственность юрлиц и найти иные формы работы с ними в плане заключения договоров, поскольку «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».

Кроме того, уточнил он, непонятно, куда некоторые компании направляют свой мусор, тогда как платит за это граждане.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в России начался переход на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. С начала года к реформе присоединились 69 из 85 регионов РФ, остальные должны сделать это до начала 2020 года. Москва и Санкт-Петербург хотят отложить реформу до 2022 года.

Отметим, что во время «прямой линии» 20 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назвал «огромной проблемой» ситуацию с мусором в России и мире. Он отметил, что в стране мусор накапливался десятилетиями и как следует проблемой никогда не занимались. В РФ генерируется каждый год около 70 млн тонн отходов, при этом промышленная переработка не ведётся.

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