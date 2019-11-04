Ломе, 4 ноября, 2019, 22:16 — ИА Регнум. В Того пираты захватили в плен четырех членов экипажа греческого нефтяного танкера, в результате нападения пострадал один человек. Об этом 4 ноября сообщает Reuters.

Mohan R Танкер

Отмечается, что среди плененных — двое граждан Филиппин, один Греции и еще один Грузии. Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января у берегов Бенина в Западной Африке пираты похитили шесть российских моряков с судна MSC Mandy. Контейнеровоз шел под флагом Панамы, всего на нем находилось 26 человек. Позже пираты освободили заложников.

Читайте также: Российских моряков, захваченных пиратами у берегов Бенина, освободили