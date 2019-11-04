Москва, 4 ноября, 2019, 18:29 — ИА Регнум. В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКонтакте

Отмечается, что пользователи начали сообщать о сбоях в 16:00 мск. Большинство пожаловались на проблемы с загрузкой сайта и отправкой сообщений.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября пользователи со всего мира сообщили о сбое в работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также мессенджеров Facebook Messenger и WhatsApp.

Большая часть сигналов о сбоях поступила из США, Бразилии, Великобритании, Германии, Нидерландов и Италии.

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