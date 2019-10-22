Сан-Франциско, США, 22 октября 2019, 19:20 — REGNUM Сбой наблюдался в работе социальной сети Twitter. Об этом 22 октября свидетельствуют данные интернет-сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов в сети.
О сбое в работе социальной сети сообщают, в основном, пользователи в Японии и США. Также проблемы с использованием Twitter испытывают чаще других пользователи из Великобритании, Германии, Франции и Нидерландах.
В России неполадки в работе соцсети фиксировались, в основном, московскими посетителями сервиса. Пользователи жаловались как на работу самого сайта, так и на сбои в мобильном приложении.
Большая часть жалоб (49%) связана с невозможностью зайти на сайт. На втором месте (32%) проблемы с использованием приложения в iPhone или iPad.
Ранее ИА REGNUM сообщало об изменений правил соцсетью Twitter из-за угрозы загрузки фальсифицированных роликов.
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