Вашингтон, 4 ноября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Американская компания Microsoft начала тестирование единого сервиса для Android-устройств со всеми приложениями пакета Microsoft Office. Об этом сообщает MSPoweruser.

(сс) Mike Mozart Microsoft

Офисное приложение для открытого бета-тестирования было добавлено в магазин Google Play. Компания отключила возможность загрузки приложения после того, как набрала требуемое количество тестеров.

Новое приложение от Microsoft объединит все популярные инструменты офисного пакета, такие как Word, Excel и PowerPoint. Приложение позволит создавать и редактировать документы, сохраняя их на Android-устройстве или в облаке. Также в приложении поддерживается возможность одновременной работы нескольких пользователей над одним документом.

Дата выхода стабильной версии приложения не объявлена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 количество подписчиков пакета веб-сервисов Microsoft Office 365 превысило 214 млн человек.