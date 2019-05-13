Веб-сервис Microsoft Office 365 стал более популярным, чем Spotify и Amazon

Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Пакетом веб-сервисов Office 365 от Microsoft уже пользуются около 214 млн человек, при этом 34,2 млн являются частными пользователями. Об этом 13 мая сообщил портал Hardware Plus со ссылкой на менеджера компании Трена Гриффина.

Таким образом, пакет приложений по количеству пользователей уже обогнал сервисы компаний Spotify (107 млн) и Amazon (101 млн). Представитель компании также отметил, что количество пользователей выросло после того, как Microsoft решила сменить бизнес-модель и вместо покупки доступа к Office 365 предложила потенциальным клиентам подписку.

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Напомним, Office 365 представляет собой набор сервисов, позволяющий подписчикам пользоваться различными программами Microsoft Office на базе веб-платформы. Сервис был запущен в июне 2011 года, его последнее обновление произошло в 2019 году.

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