Москва, 3 ноября, 2019, 21:42 — ИА Регнум. В России система здравоохранения неспособна к самообновлению и самостоятельному поддержанию необходимого уровня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

ИА REGNUM Поликлиника

По словам представителя Кремля, до 2008 года в стране был сделан существенный прорыв в начальном звене здравоохранения. Однако спустя десять лет оказалось, что система «просто не так отлажена, чтобы самообновляться».

«Нет механизмов саморегулирования, которые обеспечивали бы необходимый высокий уровень и в оснащенности оборудованием, и техникой, и врачами и так далее», — сказал Песков, добавив, что у государства есть деньги, и они будут тратиться на медицину.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Калининграде президент России Владимир Путин провёл расширенное заседание Госсовета по вопросам здравоохранения.

Итогом расширенного заседания президиума Госсовета стало принятие комплекса решений по модернизации всей системы первичной медико-санитарной помощи, по поддержке и развитию других уровней и направлений медицины.

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