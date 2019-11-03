Иерусалим, 3 ноября, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Адвокаты задержанного в Израиле гражданина России Алексея Буркова подали апелляцию на решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты. Об этом заявил его адвокат Михаил Ирони.

israeltourism Верховный суд Израиля

«Мы хотим обжаловать решение министра юстиции, как мы об этом говорили ранее. Буквально пять минут назад мой помощник подал её в канцелярию Верховного суда», — цитирует РИА Новости адвоката.

Он добавил, что апелляция была передана и присоединена к делу.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года гражданин России Алексей Бурков был арестован в в Израиле по запросу США, которые обвиняют его в преступлениях в компьютерной сфере. Запрос на экстрадицию в Израиль направили как Россия, так и США.

Ранее министр юстиции Израиля Амир Охана подписал постановление об экстрадиции Буркова в США. Однако, согласно решению израильского суда, процесс его экстрадиции приостановлен до 3 ноября.

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