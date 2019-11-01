Иерусалим, , 08:12 — REGNUM Решение об экстрадиции из Израиля гражданина России Алексея Буркова по запросу США не обосновано политически и юридически и потому неприемлемо. Об этом 1 ноября заявил журналистам посол России в Израиле Анатолий Викторов.

При этом российский дипломат отметил, что он не может комментировать решение министра юстиции Израиля, которое было обнародовано через прессу, а текст официального заявления не отправлен российскому послу.

«Мы внимательно изучим, посмотрим, но моя первая реакция состоит в том, что это абсолютно неприемлемое решение, которое не имеет никаких юридических и политических оснований», — заявил Викторов. Также известно, что комментарий Викторова был дан до решения Верховного суда Израиля о приостановке экстрадиции Буркова.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США подозреваемого в хакерской деятельности гражданина России Алексея Буркова.