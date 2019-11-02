Вашингтон, 2 ноября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Критически важное испытание по экстренной эвакуации экипажа в случае неудачного запуска космического корабля Crew Dragon будет проведено в ноябре или первой половине декабря 2019 года. Об этом рассказал основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

(сс) jdlasica, Илон Маск

Речь идёт о тесте на выживаемость экипажа — в случае неудачного запуска специальные аварийные двигатели должны «выбросить» пилотируемую капсулу на безопасное расстояние от ракеты-носителя. Это испытание является критически важным при подготовке к первому пилотируемому запуску Crew Dragon.

Напомним, частная компания SpaceX разрабатывает пилотируемый космический корабль Crew Dragon в рамках контракта с американским аэрокосмическим агентством NASA. В NASA планируют использовать эти корабля для доставки астронавтов к Международной космической станции (МКС).

В марте прошёл первый испытательный полёт Crew Dragon к МКС в автоматическом режиме. Корабль успешно достиг орбитальной станции и вернулся на Землю. Запуск с экипажем на борту был запланирован на осень 2019 года, однако был перенесён из-за проблем с парашютной системой корабля, а также ввиду возгорания на стартовой площадке во время одного из испытаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября на стартовую площадку компании SpaceX на мысе Канаверал были доставлены ракета-носитель Falcon 9 и пилотируемый корабль Crew Dragon для подготовки к испытанию на выживаемость экипажа при неудачном запуске.